Экспертная группа ВР по подготовке изменений в Закон о выборахх Президента назначила руководителем Мартынюка

Экспертная группа ВР по подготовке изменений в Закон о выборахх Президента назначила руководителем Адама Мартынюка -- первого заместителя главы парламента. Об этом журналистам в парламенте Мартынюк сказал: `Мне доверили возглавлять`.

Как сообщалось, в четверг согласительный совет лидеров фракций и групп Рады создала экспертную группу по подготовке изменений в закон о выборах Президента. Экспертная группа планирует подготовить изменения в Закон о выборах Президента Украины в течение суток, до 16 ч 3 декабря.

По словам спикера парламента Владимира Литвина, группа должна проанализировать законы, регулирующие выборы Президента, с учетом возможных решений Верховного Суда по иску штаба лидера блока `Наша Украина` Виктора Ющенко. Кроме того, экспертная группа должна определить сроки проведения новых выборов Президента или переголосования второго тура.



МЦК



