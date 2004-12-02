В 18:00 состоится пресс-конференция делегации Европарламента

Сегодня, 2 декабря, в 18.00 депутаты Европейского Парламента дадут пресс-конференцию в Представительстве Европейской Комиссии в Украине в 18:00 (ул. Круглоуниверситетская, 10), как передает УНИАН.



Депутаты Европейского Парламента прибыли вчера в Украину для оценки политической ситуации и представления постановления Европейского Парламента относительно Украины.



Члены делегации: Эльмар БРОК (EPP-ED, Германия), Ясек САРУШ-ВОЛЬСКИ (EPP-DE, Польша), Чарльз ТАННОК (EPP-ED, Великобритания), Марек Маций СИВИЕК (PSE, Польша), Тоомас ИЛЬВАС (PSE, Эстония), Граджина СТАНИШЕВСКАЯ (ALDE, Польша), Марий де САРНЕ (ALDE, Франция), Ребекка ХАРМС (Зеленые/ALE), Ирий МАСТАЛКА (GUE/NGL, Чехия), Мишал КАМИНСКИ (UEN, Польша).



УНИАН



