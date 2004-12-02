Комитет Национального спасения требует от Кучмы немедленно отправить в отставку правительство Януковича

Комитет Национального спасения на сегодняшнем заседании в ВРУ принял решение требовать немедленного внесения изменений в Закон Украины `О выборах Президента` и назначения даты проведения повторного голосования второго тура выборов. Об этом во время брифинга сообщила сопредседатель коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко.

Она отметила, что сейчас создают специальные группы в парламенте, которые должны обсудить изменения в Конституции Украины и изменения в Закон Украины `О выборах Президента`. Обе группы должны действовать согласованно, чтобы эти документы вошли в один пакет. Проект изменений принято решение закончить сегодня, максимум - завтра. Изменения именно в этих законах дадут возможность провести переголосование второго тура выборов в правовом поле. КНП также настаивает на немедленном подписании Президентом Украины Л. Кучмой указа об отставке правительства. `Мы считаем, что после принятия решения Верховной Рады Украины не существует правительства Виктора Януковича`, - акцентировала Тимошенко.

По его словам, если Кучма будет затягивать подписание соответствующих указов, то все экономические проблемы, которые появятся в ближайшее время, `останутся на его совести` и Януковича. Еще одним требованием Комитета является формирование нового состава ЦИК на Согласовательном совете парламента и обращение к Кучме с предложением внести кандидатуры утверждение Верховной Рады.



МЦК





