Политический кризис не влияет на инвестиционную ситуацию в Одесском регионе -- Константин Ржепишевский

Политический кризис и нестабильная экономическая ситуация в Укрине пока никак не повлияли на инвестиционную привлекательность Одесской областт, о чем сообщил начальник Управления внешнеэкономической деятельности Константин Ржепишевский.

Он отметил, что средства на развитие экономики в регионе поступают стабильно. Во многом это связано с тем, что инвесторы доверяют вкладывать средстав и на сегодня направили средств на общую сумму в 127 миллионов долларов.

В общем, по итогам десяти месяцев, в разные сферы области было направлено в 2,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. Около половины средств были направлены на развитие промышленности. Впервые деньги поступили и на развитие туризма. Однако события последних дней могут повлиять на инвестирование в Одесский регион – подчеркнул К. Ржепишевский, отметив, что `мы надеемся, что при позитивном решении политического кризиса инвесторы захотят работать с Одесской областью`, - передает Виртуальное агентство новостей Интерньюз-Украина.



Виртуальное агентство новостей/Интерньюз-Украина.





