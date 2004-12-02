Делегации Европарламента не удалось встретиться с Януковичем

Делегации Европейского Парламента, которая прибыла вчера в Украину, пока не удалось встретиться с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, о чем сообщил на пресс-конференции в Киеве сопредседатель делегации Европарламента Яцек ВОЛЬСКИ.



`Мы хотели встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ, однако нам сказали, что это невозможно`, - сказал он. Я.ВОЛЬСКИ подчеркнул, что делегация Европарламента хотела встретиться со всеми главными фигурами и им удалось провести встречи с Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ, Председателем парламента Владимиром ЛИТВИНЫМ, Виктором ЮЩЕНКО, передает УНИАН.



В то же время, представитель Европарламента заявил, что встреча с В.ЯНУКОВИЧЕМ еще может состояться, если у того появится возможность до завтрашнего вечера, когда делегация планирует отбыть в Брюссель.



УНИАН



