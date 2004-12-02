Одесские промышленники жалуются на политические преграды в бизнесе
Руководители промышленных предприятий обсудили с мэром Одессы Русланом Боделаном экономическую ситуацию в городе в свете политических событий в Украине, сообщает Управление информации Одесского горсовета.
В ходе встречи промышленники, что ситуация на производстве города усложняется в связи с осторожностью отечественных и зарубежных партнеров и прекращением банками кредитования предприятий.
Такая ситуация, по мнению представителей промышленного комплекса Одессы.ю создает трудности в отношении своевременной выплаты зарплаты работникам предприятий, а также в отношении уплаты налогов. Промышленники Одессы пришли к решению подписать обращение к президенту Л. Кучме и КМУ с требованием нормализовать ситуацию в стране с целью недопущения дальнейшего развала
экономики, сообщает Виртуальное агентство новостей/Интерньюз-Украина.
Виртуальное агентство новостей/Интерньюз-Украина