Одесские промышленники жалуются на политические преграды в бизнесе

Руководители промышленных предприятий обсудили с мэром Одессы Русланом Боделаном экономическую ситуацию в городе в свете политических событий в Украине, сообщает Управление информации Одесского горсовета.

В ходе встречи промышленники, что ситуация на производстве города усложняется в связи с осторожностью отечественных и зарубежных партнеров и прекращением банками кредитования предприятий.

Такая ситуация, по мнению представителей промышленного комплекса Одессы.ю создает трудности в отношении своевременной выплаты зарплаты работникам предприятий, а также в отношении уплаты налогов. Промышленники Одессы пришли к решению подписать обращение к президенту Л. Кучме и КМУ с требованием нормализовать ситуацию в стране с целью недопущения дальнейшего развала

экономики, сообщает Виртуальное агентство новостей/Интерньюз-Украина.



Виртуальное агентство новостей/Интерньюз-Украина



