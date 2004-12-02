Руководитель предприятия, которое обслуживает электронную систему `выборы`, заявляет о внешнем вмешательстве в систему

Сегодня в Верховном Суде Украины, который рассматривает жалобу Виктора ЮЩЕНКО на решение Центральной избирательной комиссии об объявлении Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, представители лидера оппозиции зачитали заявление руководителя предприятия `Проком` Галины МАДРУСОВОЙ, которое обслуживает электронную аналитическую систему `Выборы`.



Как передает УНИАН, в документе Г.МАДРУСОВА утверждает, что во время первого и второго тура выборов Президента Украины система вела себя нетипично, работала со сбоями и задержками, что может свидетельствовать о внешнем вмешательстве в нее посторонних лиц.



Представители В.ЮЩЕНКО просили суд приобщить это заявление в материалы дела. Суд удовлетворил их ходатайство, а также распорядился параллельно направить эту информацию в правоохранительные органы.



УНИАН



