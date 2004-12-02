Мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО сообщает, что `на майдане` люди одеты не в американские валенки и едят нормальные апельсины, о чем он сказал сегодня во время своей пресс-конференции, характеризуя обстановку в городе в связи с `оранжевой революцией`, передает УНИАН.



Отмечая важность того, что в Киеве в эти дни нет роста заболеваемости ни по каким направлениям, он сказал, что `это очень важно, хоть люди все, я смотрю, вижу, общаюсь, одеты в своей одежде, никаких американских валенок, перчаток нет`, добавив при этом, что апельсины он тоже пробовал и они абсолютно нормальные. `Апельсины сам ем и не боюсь. Я хоть и не любитель, но тем не менее бывает...`, - сказал мэр.



К этому О.ОМЕЛЬЧЕНКО уже более серьезно добавил, что все, что происходит в Киеве, предусмотрено Конституцией Украины о праве проведения пикетов и политических акций. `Все это делается в правовом поле`, - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.



По его словам, органы внутренних дел тоже действуют в рамках закона и Конституции, нет противоборствующих сил, насилия.



Власти города в свою очередь оказывают помощь митингующим, предоставив в их распоряжение 1 и 2 этажи мэрии, где расположены столовая, буфеты, туалеты, открыты медицинские пункты. Такую же помощь пикетчикам оказывают и другие предприятия и учреждения столицы, отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.



Как сообщал УНИАН, 30 ноября на митинге в Донецке жена Виктора ЯНУКОВИЧА Людмила ЯНУКОВИЧ заявила, что во время акции протеста на майдане Незалежности в Киеве раздают американские валенки и наколотые наркотиками апельсины.



УНИАН



