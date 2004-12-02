Экспертная группа парламента рассматривает несколько вариантов выхода из кризиса -- Онищук

В данный момент проходит заседание экспертной группы парламента по внесению изменений в закон о выборах президента, о чем в эфире Громадського радио оассказал член фракции НДП-ПППУ Николай Онищук.

По его словам экспертная группа сейчас разделилась на две части. Одна часть предлагает внести изменения в закон о выборах президента, другая -- принять закон об особенностях применения закона о выборах президента. Что касается изменений в Законе о выборах президента, то парламентарии предлагают урегулировать проблему открепительных свидетельств, установить новую процедуру голосования надому, обновить состав избирательных комиссий -- начиная с ЦИК и до территориальных и участковых комиссий. Депутаты выступают за то, чтобы в случае переголосования второго тура выборов в состав терризбиркомов и участковых комиссий входили только представители двух кандидатов – Виктора Януковича и Виктора Ющенко.



УНИАН





