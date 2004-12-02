Грузинские студенты провели в Тбилиси акцию в поддержку украинской оппозиции
18:30, 02 декабря 2004Последние события
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Сегодня студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили провели акцию в поддержку украинского народа и демократии в Украине, сообщает УНИАН.
Учащиеся подготовили обращение, переведенное на шесть языков, которое намерены направить в посольство Украины в Грузии. В документе студенты выразили поддержку `украинскому народу, защищающему принципы демократии` и отметили, что `находятся рядом с украинцами, поддерживают и сопереживают вместе с ними`.
УНИАН
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