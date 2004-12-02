Кировоградский городской штаб Ющенко выиграл судебное дело против исполкома, который требовал запретить проведение акции протеста возле горсовета

Кировоградский городской штаб Виктора ЮЩЕНКО выиграл судебное дело против исполкома городского совета.



Как передает корреспондент УНИАН, исполнительный комитет Кировоградского горсовета подавал заявление в Ленинский районный суд г. Кировограда об ограничении права на проведение бессрочного митинга, организованного кировоградским избирательным штабом В.ЮЩЕНКО, на площади перед домом мэрии.



Акция протеста в поддержку В.ЮЩЕНКО началась в Кировограде 24 ноября. Члены Кировоградского исполкома заявляли, что площадь перед домом городского совета не рассчитана на проведение подобных мероприятий, не ограждена турникетом от магистральной части. По мнению членов исполкома, акция дестабилизировала работу учреждений, расположенных в центральной части Кировограда. Раньше городская власть утвердила перечень мест, разрешенных для проведения митингов, пикетирований и собраний.



Представители кировоградского штаба В.ЮЩЕНКО апеллировали к тому, что события, побудившие граждан выйти на митинг, являются общеизвестными, - в помещении горисполкома находится ТИК по округу №100, которая допустила во время выборов Президента Украины ряд нарушений. Ответчики на заседании суда также заявили, что о проведении митинга горисполком был поставлен в известность заблаговременно, а также соблюдалась охрана общественного порядка.



Как сообщает УНИАН, заявление исполнительного комитета Кировоградского городского совета об ограничении права на проведение митинга возле мэрии отклонено. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде Кировоградской области.



УНИАН



