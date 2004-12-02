Ужгородский городской совет поддержал волеизъявление ужгородцев

30 ноября 2004 года на внеочередной сессии Ужгородского горсовета было принято решение поддержать волеизъявление ужгородцев во втором туре выборов президенат Украины: как известно, около 70% голосов жители города отдали за В.Ющенко, как сообщает пресс-служба Комитета Национального спасения в Закарпатской области.

Депутаты также высказали недоверие ЦИК, поддержали постановление ВРУ от 27.11.2004, которым были признаны недействительными результаты голосования по выборам Президента Украины. В то же время они осудили заявление и решения госслужащих и органов власти некоторых регионов Восточной Украины об изменении территориальной целостности страны как антиконституционные. Горсовет призвал Верховный Суд Украины вынести справедливое решение в связи с оспариванем результатов повторного голосования по выборам Президента Украины представителями кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Закарпатцы ждут подобного решения и от депутатов областного совета. Как известно, уже три дня подряд сессия не может состояться из-за отсутствия кворума, а также из-за нежелания руководства облсовета Андруся М.И. и его заместителя Нусера Е. Е. в областном центре продолжаются многочисленные митинги и пикетирование областного совета.



Пресс-служба Комитета Национального спасения в Закарпатской области





