Центр Разумкова: в Украине 45% опрошенных граждан поддерживают акции протеста оппозиции, а 40% - осуждают

Около половины опрошенных граждан Украины поддерживают акции протеста оппозиции против фальсификации выборов. Чуть меньше граждан -- осуждают.

Об этом свидетельствуют результаы опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 25 по 29 ноября 2004 года. На вопрос „Как Вы относитесь к акции протеста, которая сейчас проводится оппозицией?`, 45% респондентов ответили „поддерживаю`, 40% - „осуждаю`, 10% - „отношусь равнодушно`. Не смогли дать ответ 5% опрошенных.



В опросе приняли участие 2013 респондентов в возрасте от 18 лет в 118 населенных пунктах. Погрешность не превышает 2,3%.



МЦК



