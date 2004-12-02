Вчерашние договоренности приблизили разрешение кризиса в Украине - польский эксперт

Договоренности власти и оппозиции во время `круглого стола` в Киеве 1 декабря значительно приблизили разрешение политического кризиса в Украине. Такое мнение высказал ПроЕвропе обозреватель ведущей польской газеты `Жеч посполита` Петр КОСЦИНСКИЙ, как сообщает УНИАН.



Аналитик назвал позитивным развитие событий в Украине. `Решение уже очень близко`, - сказал он, комментируя вчерашние переговоры, которые состоялись при посредничестве президентов Польши Александра КВАСНЕВСКОГО, Литвы Валдаса АДАМКУСА и специального представителя Европейского Союза Хавьера СОЛАНЫ.



По мнению П.КОСЦИНСКОГО, определяющее значение для развития конфликта будет иметь решение Верховного Суда Украины, который четвертый день рассматривает жалобы на фальсификации выборов.



Он отметил, что участие Виктора ЯНУКОВИЧА в переговорах осложняет достижение договоренностей. `Если бы переговоры велись с кем-то другим, достичь договоренности было бы проще`, - сказал эксперт.



П.КОСЦИНСКИЙ отметил большую роль международных посредников в переговорах. `Они, возможно, единственные, кто могут убедить людей КУЧМЫ и ЯНУКОВИЧА в такой способ удержать власть`, - сказал он.



Оппозиция и власть договорились вчера в Киеве разблокировать государственные органы, внести изменения в закон о выборах вместе с принятием политической реформы, не прибегать к силовым решениям, создать специальную экспертную группу, которая будет искать выход из правовой коллизии для завершения выборов Президента и провести следующие консультации после объявления решения Верховным Судом.



Как сообщал УНИАН, 1 декабря на переговорах с участием Виктора ЮЩЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА, Леонида КУЧМЫ и международных посредников было принято совместное заявление по итогам заседания `круглого стола` об урегулировании политического кризиса в Украине



Участники `круглого стола`, в частности, пришли к согласию: о создании экспертной группы для проведения срочного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины; о принятии в пакете с внесением изменений в Закон `О выборах Президента Украины` политической реформы с внесением изменений в Конституцию Украины в соответствии с проектом Закона 4180 и формирование на этих основах правительства Украины. Стороны пришли к согласию о проведении следующего заседания `круглого стола` после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.



В переговорах принимали участие Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, генеральный секретарь ОБСЕ Януш КУБИШ, президенты Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и Литвы Валдас АДАМКУС, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ.



В то же время, сегодня, 2 декабря, на встрече с делегацией Европарламента Президент Украины Леонид КУЧМА заявил, что не согласится на повторное проведение второго тура выборов Президента. По словам европарламентария Гражини СТАНИШЕВСКОЙ, Л.КУЧМА `абсолютно не хочет согласиться на повторение второго тура`.



Г.СТАНИШЕВСКАЯ отметила, что, по мнению Л.КУЧМЫ, в случае переголосования кандидат от власти Виктор ЯНУКОВИЧ откажется от участия в выборах, что приведет к обострению ситуации на востоке и юге Украины. Г.СТАНИШЕВСКАЯ добавила, что Л.КУЧМА `очень агрессивно` отреагировал на резолюцию Европарламента, который 1 декабря призвал провести повторный второй тур при участии лидера оппозиции Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, осудив фальсификации.



После встречи с делегацией Европарламента Л.КУЧМА срочно вылетел в Москву на встречу с Владимиром ПУТИНЫМ, на которой также выступил против переголосования второго тура.



УНИАН

