Группа белорусских граждан пикетировали Беларуси в Украине
19:05, 02 декабря 2004Последние события
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Группа белорусских граждан, которые являются жителями палаточного городка на Крещатке, в четверг пикетировали посольство Беларуси в Украине.
Как сообщает МЦК, организатор акции Валентин Сивчик, протест участников акции был направлен против признания президента Беларуси Александром Лукашенко признания победы на выборах президента Украины Виктора Януковича.
МЦК
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