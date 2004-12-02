Группа белорусских граждан пикетировали Беларуси в Украине

Группа белорусских граждан, которые являются жителями палаточного городка на Крещатке, в четверг пикетировали посольство Беларуси в Украине.

Как сообщает МЦК, организатор акции Валентин Сивчик, протест участников акции был направлен против признания президента Беларуси Александром Лукашенко признания победы на выборах президента Украины Виктора Януковича.



МЦК





