Во время встречи в Москве Леонида Кучмы и Владимира Путина последний заявил, что Украина является полностью русскоязычной страной, в которой каждая вторая семья, если не больше, имеет родственные связи с Россией, сообщает `Новый выбор 2004`.

Одновременно Путин подчеркнул, что Россия всегда будет с Украиной, всегда будет поддерживать и помогать ей, ведь `мы` столько лет жили как одна семья.





`Новый выбор 2004`



