Путин заявил о том, что Украина является полностью русскоязычной страной
19:13, 02 декабря 2004Последние события
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Во время встречи в Москве Леонида Кучмы и Владимира Путина последний заявил, что Украина является полностью русскоязычной страной, в которой каждая вторая семья, если не больше, имеет родственные связи с Россией, сообщает `Новый выбор 2004`.
Одновременно Путин подчеркнул, что Россия всегда будет с Украиной, всегда будет поддерживать и помогать ей, ведь `мы` столько лет жили как одна семья.
`Новый выбор 2004`
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