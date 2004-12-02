В Сумах из облгосадминистрации и горисполкома вывозили документы

Вчера, 1 декабря, поздно вечером в Сумах из административного здания на площади Независимости, в котором находятся облгосадминистрация и горисполком, вывозили документы, которые, не исключено, связанные с избирательным процессом 21 ноября, о чем стало известно Сумской областной организации Украинской народной партии.

Свидетель этих событий сообщил, что должностные лица -- работники облгосадминистрации и горисполкома -- выносили документы.

В отличие от событий в Киеве на Банковой, сейчас трудно установить, какие именно документы вывозили в Сумах. Но их большое количество вызывает достаточно много вопросов. Самые главные вопросы: кто дал соответствующее указание, а значит, несет за это ответственность, если известно, что руководитель облгосадминистрации Владимир Щербань находится где-то под Киевом, глава областного совета Марк Берфман -- неизвестно где, так же, как и мэр Владимир Омельченко. Как уже сообщалось, мэр Владимир Омельченко по приглашению большинства депутатов горсовета так и не появился на заседании внеочередной сессии горсовета 30 ноября, на которой, в частности, горсовет признал Виктора Ющенко законно избранным Президентом Украины.



Пресс-служба Сумской областной организации Украинской народной партии





