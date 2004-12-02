На Полтавщине провокаторам выдали балончики и деньги

Студентов одного из полтавских вузов, у которых есть задолженность перед учебным заведением, `приглашают` ехать в Киев для осуществления провокаций.

Группу, которая должна была выехать из Полтавы, экипировали оранжевыми накидками с символикой Ющенко. Ребятам уже выдали газовые балончики и деньги – по 400 гривен. Обещают еще выдать ножи, как сообщает пресс-служба Украинской народной партии.



Провокаторы в оранжевой амуниции получили задание -- устраивать хулиганские выходки на улицах столицы, чтобы у людей создалось негативное впечатление о сторонниках Виктора Ющенко.

Кстати, 29 ноября в общественную приемную В.Ющенко в Полтаве обратился молодой человек, который интересовался, сколько ему заплатят, если он поедет в Киев. А узнав о том, что заработать не удастся, начал спрашивать, где находится штаб ЯНУКОВИЧА: там, якобы, платят по 400 гривен.



Пресс-служба Украинской народной партии





