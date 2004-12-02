На согласительном совете будет рассмотрен проект соглашения по принципу формирования правительства на основе законопроекта 4180 -- Александр Мороз
19:35, 02 декабря 2004Последние события
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В проекте политического соглашения, которое планируется рассмотреть на согласительном совете в парламенте, предлагается заложить принципы формирования правительства, определенные в законопроекте № 4180.
Об этом сообщил журналистам лидер Соцпартии Александр Мороз, по словам которого, на согласительном совете лидерами групп и фракций будет предложено рассмотреть проект соглашений между политическими силами парламента.
Лидер СПУ считает, что согласно совместной договоренности можно несколько расширить возможности фракций и групп при формировании правительства.
МЦК
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