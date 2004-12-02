Педагоги Ривного протестуют против фальсификации результатов выборов и помогают протестующим в Киеве.



Как передает УНИАН, сегодня четыре школы Ривного провели акцию протеста на площади Независимости в Ривне против фальсификации итогов голосования во втором туре президентских выборов.



Педагоги также требовали, чтобы Президент Украины Леонид КУЧМА отправил в отставку Виктора ЯНУКОВИЧА, согласно решению украинского парламента и обновил состав ЦИК.



После митинга его участники пикетировали помещение Ривненского горисполкома, добиваясь проведения внеочередной сессии Ривненского совета с целью обсуждения нарушений, выявленных во время голосования в областном центре.



Городское управление образования перечислило почти 1 тыс. грн. на нужды участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве. Решение об этом было принято после собрания трудового коллектива, созванного по инициативе профсоюзов работников образования.



Заместитель начальника городского управления образования Екатерина СЫЧИК сообщила, что коллективы школ и детсадов областного центра самостоятельно решают, помогать или нет участникам акции протеста. Собрание председателей профсоюзов учебных заведений Ривного рекомендовали педагогам поддержать митинги протеста, помочь протестующим на Майдане Незалежности в Киеве деньгами и теплой одеждой.



В настоящее время в Ривне школьные каникулы, но уже с понедельника занятия в школах будут возобновлены.





УНИАН

