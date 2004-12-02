В Виннице проходит полуторатысячный митинг в поддержку Ющенко

В центре Винницы почти 1500 сторонников Виктора ЮЩЕНКО проводят митинг в его поддержку.



Как передает УНИАН, участники митинга держат государственные и оранжевые флаги, а также скандируют: `ЮЩЕНКО!`, `Ми разом, багато і нас не подолати!`.



Акция началась в 16:00 на площади Независимости, у дома исполкома Винницкого горсовета.



На митинге выступил депутат облсовета Иван БОНДАРЧУК и депутат горсовета Сергей ЩЕТИНИН руководитель областной организации партии `Единство` Виктор ВИКАЛЮК.



И.БОНДАРЧУК сообщил, что активистами Коалиции `Сила народу` в Гайсинском, Ильинецком, Липовецком, Оратовском и Погребищенском районах Винницкой области начат сбор подписей за отозвание депутата Верховной Рады Григория КАЛЕТНИКА. `Уже собрано более 1000 подписей за отозвание мандата Г.КАЛЕТНИКА`, - сказал И.БОНДАРЧУК.



По его словам, несмотря на свои заявления о поддержке волеизъявления избирателей Винницкой области, Г.КАЛЕТНИК уговаривает депутатов областного совета и вынуждает депутатов районных советов принять участие в Съезде депутатов местных советов, запланированном на 4 декабря в Харькове.



С.ЩЕТИНИН сообщил, что сторонники В.ЮЩЕНКО начали формировать состав правительства народного доверия. `До конца недели мы узнаем, кто из политиков достоин правительственного портфеля в правительстве народного доверия`, - заявил он.



УНИАН



