Ренат Ахметов предложил поделиться совестью с теми, кто обижает донецких

Украинский миллиардер, один з лидеров донецкого клана Ренат Ахметов возмущен тем, что сейчас `многие унижают и обижают жителей Донбасса». Об этом он сказал в эфире ТРК «Україна», сообщает «Uatoday».



«Мне бы сейчас хотелось бы обратиться к тем людям, которые, по-моему, мягко говоря, унижают и обижают Донбасс, которые создали нам образ, что у нас живут бритоголовые, что у нас необразованные и невоспитанные люди. Я хотел бы тогда им посоветовать, чтобы они приехали к нам, в наш край, походили по нашим улицам`, - сказал Ренат Ахметов.



`Они встретят здесь людей образованных, воспитанных, добрых и порядочных. И я думаю, главное, что мы им хотя бы совести взаимной немножко дадим, потому что, к моему великому сожалению, у них ее нет и не было`, - добавил украинский миллиардер.

Кроме того, Ренат Ахметов отметил, что разум должен быть выше эмоций, и все проблемы можно решить в рамках переговоров.



`Первое - я считаю, что обе стороны должны и обязаны действовать в рамках Конституции и закона. Второе - по моему мнению, разум должен оказаться выше эмоций. Необходимо садиться за стол переговоров, находить конструктивные решение, которые пойдут на благо народа Украины`, - уверен Ренат Ахметов.



ИМИ





