Члены делегации Европарламента считают, что сложившаяся в Украине после выборов ситуация может положительно повлиять на будущее Украины

Члены делегации Европейского парламента считают, что ситуация, которая сложилась в Украине после второго тура президентских выборов, может положительно повлиять на будущее Украины.



Как передает УНИАН, об этом члены делегации подчеркнули сегодня на пресс-конференции в Киеве.



`Именно сейчас со стороны Европейского парламента наступило хорошее время для Украины, потому что активизировалась деятельность парламента относительно Украины и возможно этот кризис, который произошел в Украине, играет положительную роль, потому что увеличился интерес к Украине, который постепенно переходит в позитив`, - сказал вице-президент Европейского парламента Ясек САРУШ-ВОЛЬСКИ (Польша).



По его словам, `многие парламентарии сейчас по новому открыли Украину, по новому ее почувствовали и таким образом это является позитивом для будущего Украины`.



Депутат Европарламента Чарльз ТАННОК в свою очередь подчеркнул, что если процесс, происходящий в настоящее время в Украине завершится демократическим результатом и будут проведены честные и демократические выборы, это сделает невозможным политику Евросоюза, когда ведутся переговоры с Турцией о вступлении в ЕС, а дверь для Украины закрыта.



Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар БРОК (Германия) пподчеркнул, что Европарламент выступает за то, чтобы в Украине состоялось переголосование второго тура выборов, а не проводились новые выборы. `Если была фальсификация, можно ли менять правила игры? Нужно повторить эти моменты и не допустить именно в этих моментах повторения фальсификации`, - считает он. По его убеждению, переголосование второго тура выборов должно проходить после внесения изменений в Конституцию, что, по мнению Э.БРОКА, сделает невозможным фальсификации, которые были во втором туре. Он также выразил надежду, что решение Верховного Суда Украины создаст возможность для применения новых ходов и приемов и обеспечит свободное волеизъявление украинского народа.



Я.САРЮЖ-ВОЛЬСКИ также отметил, что на данное время достигнут огромный прогресс по сравнению с ситуацией, которая была неделю назад, – уже не стоит вопрос, была ли фальсификация, обсуждается вопрос как исправить сложившуюся ситуацию. Также, по его словам, Леонид КУЧМА и Виктор ЯНУКОВИЧ уже не отрицают фактов фальсификации.



Я.САРЮЖ-ВОЛЬСКИ также сообщил, что члены делегации встретились сегодня с Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ, с Председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, с Виктором ЮЩЕНКО, но не смогли встретиться с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, поскольку им сообщили, что он заболел.



Как сообщал УНИАН, Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призывал украинскую власть аннулировать второй тур президентских выборов в Украине и провести переголосование второго тура до конца этого года и осудил решение ЦИК объявить В.ЯНУКОВИЧА победителем президентских выборов.



УНИАН



