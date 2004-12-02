Необходима ответственность в ситуации после выборов в Украине

Украинский Хельсинский союз по правам человека и Международная Хельсинская Федерация по права человека подчеркивают, что предпосылкой для переголосования второго тура президентских выборов должна быть смена лиц, ответственных за нарушения, которые имели место. Это касается, в основном, избирательных комиссий, членов правительства, работников прокуратуры и руководителей областных, районных государственных администраций. Также чрезвычайно важно, чтобы хорошо задокументированные массовые избирательные фальсификации были надлежащим образом расследованы, а виновные были привлечены к ответственности, сообщает `Новый выбор 2004`.



Их организации считают, что сутью дела не являются ни геополитические, региональные культурные отличия. Это -- фундаментальное право граждан избирать свое правительство при помощи свободных и честных выборов. Политическое решение, в конце концов, можно найти, чтобы избежать конфликта, который искалечит страну. Но обвинения в массовых нарушениях избирательного законодательства в течение кампании и двух туров голосования не должны игнорироваться.

Украинский Хельсинский союз по правам человека и Международная Хельсинская Федерация наблюдали за выборами в Украине наблюдали за выборами в Украине от начала кампании. Ими задокументовано, что вся кампания была испорчена массовыми нарушениями украинского законодательства и международных обязательств, стороной которых является Украина.

Они призывают украинские суды действовать в качестве независимой и ответственной судебной власти в стране, а власть использовать свои полномочия для избежания фальсификаций, которые вопреки воле украинцев решают будущее Украины.



`Новый выбор 2004`







