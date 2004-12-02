В штабе Ющенко восстанавливают документы, касающиеся фальсификации выборов, которые 1 декабря были найдены в мусоровозе, задержанном возле АП

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Владимир СТРЕТОВИЧ сообщил, что документы, найденные накануне в мусоровозе администрации Президента, были доставлены в штаб Виктора ЮЩЕНКО.



Как сообщает пресс-служба Центрального штаба В.ЮЩЕНКО, сегодня на брифинге В.СТРЕТОВИЧ сообщил, что документы `были тщательным образом разобраны. Много документов были порезаны. В частности, среди документов было много частично уничтоженных копий расписок о получении сумм от 100 у.е., на всех четко видны фамилии граждан Украины`.



Также В.СТРЕТОВИЧ показал практически полностью уничтоженный документ, в котором были графы `План голосов по регионам`, `Премия за перевыполнение плана – 5 у.е.`, `Премия ресурса за перевыполнение`. `Также была найдена таблица мониторинга по результатам голосования, где есть запись `по состоянию на 15.00`, - сообщил В.СТРЕТОВИЧ. Он рассказал, что найдено очень много фрагментов разных документов, которые сейчас восстанавливаются.



В конце народный депутат подчеркнул, что новая власть тщательным образом изучит все эти доказательства и виновные будут наказаны. `Нормы права в новом государстве будут едиными для всех`, - подчеркнул В.СТРЕТОВИЧ.



Как сообщает УНИАН, 1 декабря на выезде из здания администрации Президента Украины, в одном из задних дворов, группа участников акции протеста задержала автомобиль-снеговоз, в котором под снегом было спрятано значительное количество документации. Как сообщили участники события, снеговоз выезжал из АП из заднего двора. После того, как его остановили, водитель сбежал с места происшествия, сказав, что не хочет нести ответственность. По словам митингующих, часть документов порезана.



УНИАН



