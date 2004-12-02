Проведение новых выборов дает власти возможность вывести на старт новые политические фигуры - Ющенко

Проведение новых выборов дает власти возможность вывести на старт новые политические фигуры, заявил Виктор ЮЩЕНКО в интервью иностранным журналистам, сообщает его персональный сайт.



В.ЮЩЕНКО считает, что власть настаивает на проведении повторных выборов, чтобы таким образом `затянуть время и вывести на старт новые политические фигуры - не с такой запятнанной репутацией, как у ЯНУКОВИЧА`.



Комментируя сегодняшний визит Президента Украины Леонида КУЧМЫ в Москву, В.ЮЩЕНКО не исключил, что украинский президент ездил в Москву искать `совета для пролонгации режима`.



Как сообщает УНИАН, 1 декабря на переговорах с участием Виктора ЮЩЕНКО, Виктора ЯНУКОВИЧА, Леонида КУЧМЫ и международных посредников было принято совместное заявление по итогам заседания `круглого стола` об урегулировании политического кризиса в Украине



Участники `круглого стола`, в частности, пришли к согласию: о создании экспертной группы для проведения срочного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины; о принятии в пакете с внесением изменений в Закон `О выборах Президента Украины` политической реформы с внесением изменений в Конституцию Украины в соответствии с проектом Закона 4180 и формирование на этих основах правительства Украины. Стороны пришли к согласию о проведении следующего заседания `круглого стола` после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.



В переговорах принимали участие Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, генеральный секретарь ОБСЕ Януш КУБИШ, президенты Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ и Литвы Валдас АДАМКУС, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ.



В то же время, сегодня, 2 декабря, на встрече с делегацией Европарламента Президент Украины Леонид КУЧМА заявил, что не согласится на повторное проведение второго тура выборов Президента. По словам европарламентария Гражини СТАНИШЕВСКОЙ, Л.КУЧМА `абсолютно не хочет согласиться на повторение второго тура`.



Г.СТАНИШЕВСКАЯ отметила, что, по мнению Л.КУЧМЫ, в случае переголосования кандидат от власти Виктор ЯНУКОВИЧ откажется от участия в выборах, что приведет к обострению ситуации на востоке и юге Украины. Г.СТАНИШЕВСКАЯ добавила, что Л.КУЧМА `очень агрессивно` отреагировал на резолюцию Европарламента, который 1 декабря призвал провести повторный второй тур при участии лидера оппозиции Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, осудив фальсификации.



После встречи с делегацией Европарламента Л.КУЧМА срочно вылетел в Москву на встречу с Владимиром ПУТИНЫМ, на которой также выступил против переголосования второго тура.



УНІАН