Кучма выступает за скорейшее проведение новых выборов президента
20:45, 02 декабря 2004Последние события
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Президент Украины Леонид Кучма выступает за скорейшее проведение новых выборов президента, сообщает МЦК.
„Мое мнение, я согласен рассматривать, если мы найдем правовое поле - провести это в более сжатые сроки, нежели предусмотрено законом о выборах президента`, - сказал Кучма, открывая совещание с экономическим блоком правительства в четверг вечером под Киевом. „Затягивать с этим мы не можем`, - отметил он.
МЦК
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