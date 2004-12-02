Президент Украины Леонид Кучма выступает за скорейшее проведение новых выборов президента, сообщает МЦК.

„Мое мнение, я согласен рассматривать, если мы найдем правовое поле - провести это в более сжатые сроки, нежели предусмотрено законом о выборах президента`, - сказал Кучма, открывая совещание с экономическим блоком правительства в четверг вечером под Киевом. „Затягивать с этим мы не можем`, - отметил он.





МЦК





