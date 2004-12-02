СИЛОВОЙ ВАРИАНТ БЫЛ, ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ СЦЕНАРИЕМ КУЧМЫ И ЯНУКОВИЧА, ЗАЯВЛЯЕТ ЮЩЕНКО НА МАЙДАНЕ

21:27, 02 декабря 2004
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