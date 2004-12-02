Кучма выступает за срочную политическую реформу, вслед за которой -- изменение правительства и новые президентские выборы

Президент Украины Леонид Кучма выступает за срочную политическую реформу, после которой -- отставка и формирование правительства на новых принципах. После формирования правительства необходимо провести новые президентские выборы.



„Необходимо провести срочно реформу, правительство после реформы идет в отставку, формируется новое правительство`, - сказал Кучма, открывая совещание с экономическим блоком правительством в четверг вечером под Киевом.



Президент подчеркнул, что „Украине сегодня необходимо дееспособное правительство`, отметил, что действующий Кабинет министров не может полноценно выполнять свои функции из-за невозможности его руководителей попасть на роботу.



МЦК





