В Харькове состоится Всеукраинский съезд рад

В субботу 4 декобря в Харьковском театре оперы и балета состоится Всеукраинский съезд рад. На него приглашены депутаты всех уровней и всех областей Украины. Девиз этого съезда ` За Украину! За конституционный порядок`. Губернатор Кушнарев заявляет, что ему все равно, кого защищают приглашенные на съезд люди: Януковича или Ющенко. Он утверждает, что хочет чтобы все обьеденились для защиты Украины. Кушнарев опровергает слухи о том, что съезд будет похож на Северодонецкий и обязуется провести его исключительно в конституционном поле, и все усилия направить на поиск путей выхода из кризиса. Кроме того, Кушнарев хочет, чтобы харьковчане выстроились в живую цепь по напровлению в столицу, показав этим, что Харьков и Киев всегда будут вместе.



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