Сегодня ожидается решение Верховного Суда по рассмотрению жалобы Ющенко на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента

09:57, 03 декабря 2004
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Сегодня ожидается решение Верховного Суда Украины по рассмотрению жалобы доверенного лица Виктора ЮЩЕНКО Николая КАТЕРИНЧУКА на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента.

Заседание Суда начнется в 10.00.

Вчера заседание закончилось дебатами представителей В.ЮЩЕНКО и представителей ЦИК.

Сегодня планируется выступление представителей Виктора ЯНУКОВИЧА.

УНИАН

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