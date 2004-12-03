Сегодня ожидается решение Верховного Суда по рассмотрению жалобы Ющенко на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента
09:57, 03 декабря 2004Последние события
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Сегодня ожидается решение Верховного Суда Украины по рассмотрению жалобы доверенного лица Виктора ЮЩЕНКО Николая КАТЕРИНЧУКА на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента.
Заседание Суда начнется в 10.00.
Вчера заседание закончилось дебатами представителей В.ЮЩЕНКО и представителей ЦИК.
Сегодня планируется выступление представителей Виктора ЯНУКОВИЧА.
УНИАН
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