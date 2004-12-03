Сегодня ожидается решение Верховного Суда по рассмотрению жалобы Ющенко на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента

Сегодня ожидается решение Верховного Суда Украины по рассмотрению жалобы доверенного лица Виктора ЮЩЕНКО Николая КАТЕРИНЧУКА на объявление ЦИК официальных результатов выборов Президента.



Заседание Суда начнется в 10.00.



Вчера заседание закончилось дебатами представителей В.ЮЩЕНКО и представителей ЦИК.



Сегодня планируется выступление представителей Виктора ЯНУКОВИЧА.



УНИАН

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