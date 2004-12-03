Евгения Кушнарева могут лишить звания почетного доктора университета Каразина

Преподователи харьковского университета Каразина предложили лишить Евгения Кушнарева звания почетного доктора университета. Этот пункт записан в проэкте решений собрания профессорского состава вуза. По словам участников собрания, после заявлений сделанных главой области, он не может носить мантию.





Виртуальное агенство новостей





Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter