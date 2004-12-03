Евгения Кушнарева могут лишить звания почетного доктора университета Каразина
09:57, 03 декабря 2004Последние события
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Преподователи харьковского университета Каразина предложили лишить Евгения Кушнарева звания почетного доктора университета. Этот пункт записан в проэкте решений собрания профессорского состава вуза. По словам участников собрания, после заявлений сделанных главой области, он не может носить мантию.
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