В Полтаве студентов за 400 грн. приглашают ехать в Киев для совершения провокаций.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом сообщил один из посетителей общественной приемной Виктора ЮЩЕНКО.



Согласно сообщению, студентов одного из полтавских вузов, имеющих задолженности перед учебным заведением, `приглашают` ехать в Киев для совершения провокаций. Группу, которая должна была выехать из Полтавы, экипировали оранжевыми накидками с символикой В.ЮЩЕНКО. Ребятам уже выдали газовые баллончики и деньги – по 400 грн. Обещают еще выдать ножи. Провокаторы в оранжевой амуниции получили задание совершать хулиганские действия на улицах столицы, чтобы у людей создавалось негативное впечатление о сторонниках В.ЮЩЕНКО.



29 ноября в общественную приемную В.ЮЩЕНКО в Полтаве обратился молодой мужчина, который интересовался, какую сумму ему заплатят, если он поедет в Киев. А узнав, что заработать не удастся, начал спрашивать, где находится штаб Виктора ЯНУКОВИЧА: там, мол, платят по 400 гривен, отметили в пресс-службе УНП.



УНИАН