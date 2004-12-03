Новые выборы, если они будут, должны проводится с новыми кандидатами - мэр Запорожья

В случае, если Верховный Суд Украины признает факты фальсификации выборов на Западе Украины и в Донецкой и Луганской областях, новые выборы, должны проводится с новыми кандидатурами.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского горисполкома, такое заявление сделал во время оперативного совещания участников строительства новых мостовых переходов через Днепр мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ.



Это самое приемлемое решение, сказал Е.КАРТАШОВ и добавил: `В любом случае, кто бы из них не победил, вторая сторона будет недовольна. Нужно найти третье лицо, которое бы удовлетворило и левый берег Украины, и правый`, - сообщили в пресс-службе.



УНИАН