9 ДЕПУТАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЛИДЕР ФРАКЦИИ ШАРОВ, ВЫШЛИ ИЗ `ТРУДОВОЙ УКРАИНЫ`

10:12, 03 декабря 2004
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