9 депутатов, в том числе и лидер фракции Шаров, вышли из `Трудовой Украины`

9 депутатов, в том числе и лидер фракции Игорь ШАРОВ, вышли из фракции `Трудовая Украина`.



Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что из `Трудовой Украины` вышли: Александр КУЗЬМУК, Александр БУРЯК, Сергей БУРЯК, Тариэл ВАСАДЗЕ, Александр ЕДИН, Анатолий КЛИМЕНКО, Дмитрий РУДЬКОВСКИЙ, Леонид СЕРГИЕНКО.



При этом А.ЕДИН вошел во фракцию `Единая Украина`.



Также В.ЛИТВИН сообщил, что из группы `Союз` вышел народный депутат Виктор КИРИЛОВ.



Таким образом, фракция `Трудовая Украина` теперь насчитывает 21 депутат, фракция `Наша Украина` - 100, фракция `Регионы Украины` – 63, фракция КПУ – 59, фракция СДПУ(о) – 34, группа `Деминициативы` – 14, группа `Союз` – 17, группа `Центр` – 15, фракция `БЮТ` – 19, фракция СПУ – 20, фракция НАПУ – 20, фракция НДП-ПППУ – 16, фракция `Единая Украина` – 17, внефракционных – 35.



УНИАН

