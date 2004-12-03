Всеукраинский фестиваль `Рок экзистенция` состоится 4 декобря на Площади Независимости

Всеукраинский фестиваль `Рок экзистенция` присоеденяется к общенациональной забастовке - протесту против фальсифицирования, обьявленной со сцены Площади Независимости лидером группы `ВВ` Олегом Скрипкой и поддержаной многими украинскими музыкантами.

Как сообщает УНИАН в пресс - службе Центрального штаба Виктора Ющенко, `Рок экзистенция` переносит концерт фестиваля, который должен был состояться 4 декобря на сцене Центра культуры и искусств КПИ, на сцену Майдана, которой в дни Оранжевой революции пренадлежит `эксклюзив на творческую деятельность`.

Итак, 4 декобря в 17:00 на Майдане для вас будут играть группи: `Мандариновый рай` (Черкасы), `Далі` (Львов), `Ті, що падають в гору` (Тернополь), `Квадраджесіма` (Киев), `Гуцул Каліпсо` (Черновцы), `Щастя` (Киев), `Крихітка Цахес` (Киев).

А также группа `Плач Єремії` вместе со струнным квартетом `Віртуози Львова` исполнят фрагменты с поэмы Григория Чубая на музыку Тараса Чубая и порадуюют присутствуюющих Рождественскими песнями.





УНІАН



