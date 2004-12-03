В Полтаве сторонники Ющенко требуют расследовать факт участия местных госслужащих в съезде в Северодонецке

В Полтаве сторонники Виктора ЮЩЕНКО требуют расследовать факт участия полтавских госслужащих в съезде в г. Северодонецк.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Полтавской областной организации Украинской народной партии, вчера состоялась 5-тысячная манифестация сторонников В.ЮЩЕНКО.



Во главе колонны шли лидеры областных ячеек политических партий - народный депутат Украины Степан БУЛЬБА (Социалистическая партия), народный депутат Украины 3-го созыва, доверенное лицо В.ЮЩЕНКО Александр КУЛИК (Украинская народная партия), Вадим ПЕТРЕНКО (партия `Батькивщина`), Алексей ЗАЙЧЕНКО (УРП „Собор`), другие активисты Коалиции „Сила народа`.



Это было плановое мероприятие регионального Комитета национального спасения под названием „Свободу не спинити` в рамках всеукраинского движения сопротивления властному режиму, который сфальсифицировал выборы Президента Украины, в т.ч. и в Полтавской области.



`Сейчас, после массового, нарастающего сопротивления народа каждый полтавчанин знает о совершенном властью преступлении`, - сказал манифестантам А.КУЛИК. – `Полтавские власть предержащие приобщились к `грязной` работе во время выборов, и должны ответить перед законом и народом`.



Акция началась на площади возле облгосадминистрации коротким митингом. Потом люди мощной колонной вышли на главную улицу Полтавы и под охраной около ста милиционеров прошли к Полтавскому горсовету, сделав при этом две остановки – возле областного управления Службы безопасности Украины и Полтавского облпрофсовета. С.БУЛЬБА передал начальнику управления С.ПАРАМОНОВУ депутатское обращение, в котором содержится требование расследования факта участия полтавских государственных служащих во всеукраинском съезде депутатов советов 28 ноября в г. Северодонецк Луганской области.



Такое же обращение участники акции передали прокурору области Г.СЕРЕДЕ, секретарю Полтавского горисполкома И.МИХАЙЛЮКУ, председателю облгосадминистрации А.УДОВИЧЕНКО.



В обращении названы две фамилии – депутата Полтавского горсовета, заместителя председателя облгосадминистрации В.СЕМЕНОВА и председателя г. Комсомольск А.ПОПОВА, которые были участниками съезда в Северодонецке. Но есть информация о том, что были и представители из других регионов области, и что эта поездка была организована властью на наивысшем уровне, отмечается в сообщении пресс-службы.



Полтавчане требуют от правоохранительных органов расследовать эти факты, установить организаторов и привлечь их к ответственности. К А.УДОВИЧЕНКО требование – освободить В.СЕМЕНОВА от должности своего заместителя, а Полтавский горсовет на внеочередной сессии должен выразить недоверие депутату В.СЕМЕНОВУ.



Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины с участием Виктора ЯНУКОВИЧА. На этом собрании раздавались призывы относительно нарушения суверенитета, территориальной целостности Украины, ее раскола и образования отдельных территориальных объединений, в частности, относительно создания на территории Украины юго-восточной автономии.



Генеральный прокурор Украины и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины



УНИАН



