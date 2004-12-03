ВР отозвала украинский военный контингент из Ирака

Верховная Рада Украины отозвала украинский военный контингент из Ирака.



Как передает корреспондент УНИАН, за такое постановление проголосовали 257 из 397 народных депутатов, зарегистрированных в зале.



ВР принятым постановлением обращается к Президенту Украины Л.КУЧМЕ отозвать миротворческий украинский контингент из Республики Ирак в связи с резким обострением ситуации в Ираке.



В частности, фракция `Наша Украина` проголосовала 24 из 100 народных депутатов, `Регионы Украины` 58 из 63, КПУ 57 из 59, СДПУ(О) 32 из 34, `Трудовая Украина` 5 из 21, НАПУ 1 из 20, почти в полном составе проголосовали за это решение фракции СПУ и БЮТ, небольшое количество голосов дали фракции НДП и ПППУ, группы `Деминициативы`, `Единая Украина` и группа `Союз`.



УНИАН