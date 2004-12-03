Утверждение основных ценностей демократии и честные выборы есть важнейшим для Украины - верховный комиссар ООН с прав человека

Верховный комиссар ООН с прав человека Луизе Арбор заявила сегодня, что внимательно следит за развитием событий в Украине на счет выборов, и подчеркнула, что юридический процесс, который происходит в соответствии с украинским законом, должен состояться, как сообщает УНИАН.

`Важнейшим во все времена есть утверждение основных ценностей демократии, которые также заключаются в реализации права на участие в честных выборах`, - сказала Л.Арбор. `Я внимательно слежу за последними событиями в Украине и надеюсь, что украинские институции, в частности Верховный Суд, будут иметь необходимые способы для исполнения своих обязанностей в полной независимости и беспристрасности во время рассмотрения дела относительно выборов. И таким образом будет способствовать выходу из кризиса прозрачным и демократическим путем`.

Верховный комиссар также обратила внимание правительства к его обязанностям относительно уважения к международным законам с прав человека, а также обеспечения прав свободы выражения и собрания.



УНІАН











