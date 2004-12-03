Губернатор Днепропетровской области считает, что выборы Президента следует начать `с чистого листа`

Губернатор Днепропетровской области Владимир ЯЦУБА считает, что выборы Президента Украины следует начать `с чистого листа`. Об этом он вчера вечером сообщил в интервью, которое было обнародовано двумя каналами областного и днепропетровского городского телевидения.



По словам В.ЯЦУБЫ, `это сразу успокоит ситуацию и спасет Украину, если хотите. Но после решения Верховного суда`.



Губернатор сообщил о своей встрече с бизнесменами Днепропетровской области, которые, по его словам, возмущены последними сообщениями из Киева о действиях оппозиции, отменяющих договоренности относительно путей выхода из политического кризиса. В.ЯЦУБА считает, что оппозиция прибегает к `грубому давлению`, чем вызывает возмущение в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, где подавляющее большинство избирателей проголосовало за Виктора ЯНУКОВИЧА.



Губернатор Днепропетровской области заявил, что `сдерживание принятия противозаконных решений и нарушений Конституции, как со стороны оппозиции, так и со стороны восточных областей, может рассыпаться` и привести к очень плохим последствиям.



УНИАН



