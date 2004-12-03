Кличко выйдет на бой в оранжевых трусах `Так Ющенко!`

11 декобря на главной арене Лас Вегоса `Mandalay Bay` боксер Виталий Кличко выйдет на ринг в поединке против Денни Вильямса, в котором будет отстаивать звание чемпиона мира за версией WBC. Форма Кличко будет состоять с оранжевых трусов с надписью `Так! Ющенко!`, сообщает `proUa` с ссылкой на сайт Champion.

`Я обещаю, что 11 декобря на ринг против англичанина Денни Вильямса выйду в оранжевых трусах с надписью `Так! Ющенко!`. Вся моя команда также будет в оранжевой форме. Если народ на Майдане выстоит до 11 декобря, то моя победа поможет им держаться дольше`, - сказал Кличко.

Кроме того, Кличко поделился своими впечатлениями от событий, которые происходят в Киеве. `(Мой брат) Володя (который был не так давно в Киеве) приехал взволнованый, возбужденный и эмоциональный. ... Все он рассказывал с такой, можно сказать, злостью на власть, которая довела наш народ до обнищания. Он мне рассказал, что хотел сам пойти к Администрации Президента Украины, чтоб, как говорится, по душам поговорить с полицейскими в касках. И только наш помощник Юрий Нестеренко уговорил Володьку не идти туда, ведь за ним могла б пойти толпа людей. В такой ситуации можно легко травмироваться`, - сказал Кличко.

Он также рассказал, что случайно встретил возле нашего дома людей с бело - голубыми цветами Януковича. Все они оправдывались, что им наплевать на Януковича. Вот такими были слова людей из донецка:` Нам живется не сладко, и вдруг появляется возможность зароботать пятьсот гривен. Именно поэтому и поехали в Киев`.

Напоминаем, что украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко на выборах президента Украины поддержали кандидата Виктора Ющенко.





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