УСПП уже закупил для участников митинга на Майдане Незалежности в Киеве около 12 тонн теплой одежды и более 150 ящиков медикаментов

Компании - члены Украинского союза промышленников и предпринимателей уже закупили для участников митинга на Майдане Незалежности в Киеве около 12 тонн теплой одежды и более 150 ящиков медикаментов, ежедневно закупаются необходимые объемы еды.



Как сообщили УНИАН в Общенациональном политическом стачечном комитете, количество компаний, готовых помочь бастующим, ежедневно увеличивается.



В УСПП постоянно поступают предложения от ведущих отечественных предприятий, представителей не только малого и среднего, но и большого бизнеса. О своем намерении оказать помощь участникам акции заявила, в частности, корпорация `УкрАВТО`.



Активно помогают бастующим столичные компании `Люстдорф`, `Фармак`, фармацевтическая компания `Фалби`, `Аль-Ями Интернешнл`, `Агентство фондового рынка`, `Украинские сателлитарные системы`.



В этом списке есть и крупные компании из восточных областей Украины, однако в силу осуществления на них определенного политического давления, они не выражают желания называть себя, отмечают в стачечном комитете.



УНИАН



