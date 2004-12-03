Депутат Крючков убежден, что Кучма подпишет указ о выведении украинских миротворцев из Ирака

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции КПУ Георгий КРЮЧКОВ убежден, что Президент Украины Леонид КУЧМА подпишет Указ о выведении украинских миротворцев из Ирака.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.



Г.КРЮЧКОВ сообщил, что согласно закону об участии Украины в миротворческих операциях, контингент отзывается по предложению ВР и принятия после этого решения Президента. Он отметил, что закон не обусловливает сроков принятия решения Президентом относительно выведения контингента после решения ВР.



По мнению Г.КРЮЧКОВА, это необходимо сделать оперативно. Он подчеркнул, что Президент определяет срок выведения миротворцев из Ирака.



Председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что смысл этого постановления `один - чтобы не погибали наши люди в Ираке`.



Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором отозвала украинский военный контингент из Ирака. Принятым постановлением парламент обращается к Президенту Украины Леониду КУЧМЕ отозвать миротворческий украинский контингент из Республики Ирак в связи с резким обострением ситуации в Ираке.



УНИАН



