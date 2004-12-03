Сенат Австралии видит возможность решения политического кризиса в Украине посредством переголосования второго тура

Сенат Австралии не признает официальные результаты выборов Президента Украины, объявленные Центральной Избирательной Комиссией Украины, поскольку они `не могут считаться такими, что надлежащим образом отображают волеизъявления украинского народа `. Эту официальную позицию правительства Австралии отображено в резолюциях сената, принятой 2 декобря за предложением представителя правящей Либеральной партии сенатора Г. Чемпена.

Положениями резолюции предпологается, что решение текущего политического кризиса в Украине возможно путем переголосования в условиях прозрачности и неуклонного соблюдения международых стандартов и принципов демократии, а именно: использование открепительных удостоверений исключительно в соответствии с требованиями законодательства, равный доступ обоих кандидатов к средствам массовой информации, участие международных наблюдателей на всех уровнях избирательного процесса.

В документе, который был единодушно утвержден сенатом, также содержится обращение к правительству Австралии относительно употребления следующих шагов в контексте реализации положений указанной резолюции.



Новий вибір 2004







