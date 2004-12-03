Депутат Удовенко сомневается, что Кучма подпишет указ о выводе украинских миротворцев с Ирака

Член фракции `Наша Украина`, экс - министр иностранных дел Украины Геннадий Удовенко сомневается, что президент Украины Леонид Кучма подпишет Указ о выводе украинских миротворцев с Ирака.

Как передает корреспондент УНИАН, про это он заявил сегодня журналистам.

По словам Г.Удовенка, это выходит из того, что все последние решения парламента, в том числе про отставку правительства, про новый состав ЦИК, про признание нарушений во время второго тура выборов, остались без реакции со стороны Л.Кучмы. Он отметил, что свое время, в отличие от большинства народных депутатов с фракции `Наша Украина`, голосовал за введение украинских миротворцев в Ирак. Г.Удовенко подчеркнул, что сегодняшнее решение, инициированое фракцией КПУ, ` это чисто `пиаровская` акция коммунистов, которые теряют доверие украинского народа`.

Г.Удовенко считает, что решение парламента о выводе украинских миротворцев с Ирака - это `ослабление наших позиций в мире`.





УНИАН



