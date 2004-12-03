Ивано - Франковская обласная организация партии `Трудова Україна` считает всенародно избранным Президентом Украины Виктора Ющенко

Правления Ивано-Франковской областной организации политической партии `Трудова Україна` считает всенародно избранным Президентом Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом идется в оглашенном заявлении Ивано-Франковской территориальной организации политической партии `Трудова Україна`.

`Учитывая неконструктивную позицию руководства политической партии `Трудова Україна`, - подчеркивается в документе, - которое скомпрометировало себя в глазах рядовых членов партии, что привело к массовым фальсификациям второго тура выборов Президента Украины, мы, члены областной парторганизации, не причастные к этим позорным действиям и категорически ограждаемся от этого`, - подчеркивается в документе.



Авторы заявления полностью поддерживают `волеизъявление жителей края` и считают `единым всенародно избранным Президентом Украины - Виктора ЮЩЕНКО`.





УНИАН



