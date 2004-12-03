Экс-член фракции `Трудовая Украина` един не исключает возможного раскола в партии и смены ее руководства

Экс-член фракции `Трудовая Украина` Александр ЕДИН не исключает возможного раскола в партии `Трудовая Украина` в связи с выходом из фракции 10 народных депутатов, а также смену руководства партии.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов.



А.ЕДИН отметил, что народные депутаты вышли из фракции по разным соображениям, в частности, по идеологическим соображениям, поскольку, по его словам, `сама идеология партии `Трудовая Украина` сегодня размыта, неконкретная - то ли это левоцентристская, то ли центристская идеология`. Он также сказал, что `практически было потеряно руководство фракцией, поскольку мнения членов фракции часто расходились с теми указаниями, которые звучали сверху`.



А.ЕДИН также считает, что выход из фракции депутатов также связан позицией членов фракции, которые проголосовали за отставку правительства. При этом А.ЕДИН отметил, что из фракции вышли и те депутаты, которые голосовали за отставку Кабмина и те, которые не голосовали. А.ЕДИН также подчеркнул, что депутаты вышли еще с целью определиться и работать на сохранение унитарности, целостности нашего государства.



А.ЕДИН также подчеркнул, что выход из фракции - это `логичный шаг`, поскольку `люди уже давно хотели выйти из фракции, но им нужен был импульс, который они получили после отставки правительства`.



Отвечая на вопрос о том, было ли таким импульсом для выхода из фракции интервью народного депутата Украины, члена Политисполкома партии `Трудовая Украина` Виктора ПИНЧУКА газете `New York Times` и отставка председателя партии Сергея ТИГИПКО с поста председателя Нацбанка, А.ЕДИН отметил, что это никак не повлияло. `По моему мнению менеджер ТИГИПКО не принес партии никаких дивидендов, сегодня не определена его позиция - или он в оппозиции или сотрудничает с властью, на какой электорат он ориентируется? И его постоянный переход с одного качества в другое также повлияло на многих членов`, - сказал А.ЕДИН.



По его словам, вопрос раскола в партии будет зависеть от Политисполкома и от позиции С.ТИГИПКО.



Кроме того А.ЕДИН сообщил, что люди, которые вышли из фракции, настроены работать в новом большинстве. `Сейчас они определяются по поводу работы в какой-то другой фракции или во внефракционном объединении, но эти люди будут работать в интересах народа и государства`, - подчеркнул он.



Как сообщал УНИАН, сегодня из фракции `Трудовая Украина` вышли 9 депутатов, в том числе и лидер фракции Игорь ШАРОВ.



УНИАН





