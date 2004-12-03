Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Украины заявляет о полной поддержке позиции Коммунистической партии Украины и выступает за ликвидацию поста Президента Украины. Об этом идет речь в заявление центрального комитета ленинского коммунистического союза молодежи Украины. `Учитывая критическую ситуацию в стране, одним из сценариев которой может явиться межэтническая вражда и кровопролитие`, ЛКСМУ призывает молодежь Украины отказаться от участия в этом грязном фарсе с целью положить конец дальнейшей эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Члены ЛКСМУ считают, что `уже неважно, кто победит в этой схватке – все равно право выбора у молодежи украдено.` И украла его не власть, а капитал. `Именно капитал, а не отдельные чиновники и власть имущие отобрал у нас элементарные права и свободы.` - идет речь в заявлении.



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