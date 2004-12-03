Сегодня вечером в Украину в третий раз за последниюю неделю приедет Генеральный секретарь ОБСЕ

Сегодня вечером в третий раз за последнюю неделю в Украину приедет Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш. Сообщение об этом находится на официальном сайте ОБСЕ.

В соответствие с сообщением, Я.Кубиш приедет по просьбе председательствующего в ОБСЕ Соломона Пасси для поиска путей, с помощью которых ОБСЕ может помочь выходу с политического кризиса в Украине.

Как сообщал УНИАН, Я.Кубиш есть одиним с международных посредников вместе с президентами Польши и Литвы Александром Квасневским и Валдисом Адамкусом, Верховным представителем ЕС Хавьером Соланой и спикером Госдумы Борисом Грызловым в политических консультациях на самом высоком уровне.

На протяжении недели состоялось уже две встречи с участием обоих украинских кандидатов на пост Президента и действующего президента Украины Леонида Кучми.





УНІАН





